Наоми Осака — Аманда Анисимова, результат матча 5 сентября, счёт 1:2, полуфинал US Open

Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open
Комментарии

Теннисистка из США девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку (24-я в рейтинге) со счётом 6:7, 7:6, 6:3.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Японская теннисистка в этой встрече выполнила 15 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету американки семь эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных.

Аманда Анисимова в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Новости. Теннис
