Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open
Теннисистка из США девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку (24-я в рейтинге) со счётом 6:7, 7:6, 6:3.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Японская теннисистка в этой встрече выполнила 15 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету американки семь эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных.
Аманда Анисимова в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.
