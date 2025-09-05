Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open

Теннисистка из США девятая ракетка мира Аманда Анисимова вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале турнира она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку (24-я в рейтинге) со счётом 6:7, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Японская теннисистка в этой встрече выполнила 15 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету американки семь эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных.

Аманда Анисимова в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.