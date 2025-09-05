Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете». Пегула — о матче с Соболенко

«Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете». Пегула — о матче с Соболенко
Комментарии

Американка Джессика Пегула (4-я в рейтинге) прокомментировала поражение от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это был действительно матч высокого уровня. Даже не знаю, что ещё сказать. Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете», — приводит слова Пегулы ESPN.

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android