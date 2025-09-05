«Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете». Пегула — о матче с Соболенко
Американка Джессика Пегула (4-я в рейтинге) прокомментировала поражение от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Это был действительно матч высокого уровня. Даже не знаю, что ещё сказать. Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете», — приводит слова Пегулы ESPN.
Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
