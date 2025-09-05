«Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете». Пегула — о матче с Соболенко

Американка Джессика Пегула (4-я в рейтинге) прокомментировала поражение от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Это был действительно матч высокого уровня. Даже не знаю, что ещё сказать. Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете», — приводит слова Пегулы ESPN.

Арина Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.