Определились финалистки US Open — 2025 в женской одиночной сетке
На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны обе участницы финала в одиночных соревнованиях женщин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси (первый посев) и девятая в рейтинге WTA американка Аманда Анисимова (восьмой посев).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В полуфинале Соболенко переиграла в трёх партиях четвёртую ракетку мира и четвёртую сеяную американку Джессику Пегулу — 4:6, 6:3, 6:4. Анисимовой для выхода в финал также понадобилось три сета с 24-й в рейтинге WTA и 23-й сеяной Наоми Осакой из Японии — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.
Арина Соболенко является действующей победительницей US Open.
Видео: Синнер и Соболенко кривляются на камеру с кубками US Open
