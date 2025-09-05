Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки US Open — 2025 в женской одиночной сетке

Определились финалистки US Open — 2025 в женской одиночной сетке
Комментарии

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 стали известны обе участницы финала в одиночных соревнованиях женщин. В решающем матче за победу в турнире сыграют первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси (первый посев) и девятая в рейтинге WTA американка Аманда Анисимова (восьмой посев).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В полуфинале Соболенко переиграла в трёх партиях четвёртую ракетку мира и четвёртую сеяную американку Джессику Пегулу — 4:6, 6:3, 6:4. Анисимовой для выхода в финал также понадобилось три сета с 24-й в рейтинге WTA и 23-й сеяной Наоми Осакой из Японии — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Арина Соболенко является действующей победительницей US Open.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Синнер и Соболенко кривляются на камеру с кубками US Open

Материалы по теме
Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android