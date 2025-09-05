Соболенко вышла в финал US Open, Дуглас Сантос дебютировал за Бразилию. Главное к утру

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал US Open, защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах, сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».