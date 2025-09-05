Соболенко вышла в финал US Open, Дуглас Сантос дебютировал за Бразилию. Главное к утру
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал US Open, защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах, сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open.
- Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Дугласа Сантоса, у Луиса Энрике — голевой пас.
- Сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче.
- «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из «Динамо» Мх.
- Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open.
- Стало известно, кто станет следующим соперником Царукяна — источник.
- Майк Тайсон проведёт бой против Флойда Мейвезера.
- Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026.
- Сборная Германии проиграла Словакии в матче отборочного турнира к ЧМ-2026.
- Колумбия крупно обыграла Боливию с голом Джона Кордобы и вышла на ЧМ-2026.
- Определились все обладатели прямых путёвок на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ.
- Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета-2025.
Материалы по теме
Комментарии