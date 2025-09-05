Скидки
Главная Теннис Новости

5 сентября главные новости спорта, теннис, US Open, сборная России по футболу, трансферы, отбор на ЧМ-2026, Евробаскет-2025

Соболенко вышла в финал US Open, Дуглас Сантос дебютировал за Бразилию. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал US Open, защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах, сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу и вышла в финал US Open.
  2. Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Дугласа Сантоса, у Луиса Энрике — голевой пас.
  3. Сборная России не смогла обыграть Иорданию в товарищеском матче.
  4. «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из «Динамо» Мх.
  5. Аманда Анисимова обыграла Наоми Осаку и вышла в финал US Open.
  6. Стало известно, кто станет следующим соперником Царукяна — источник.
  7. Майк Тайсон проведёт бой против Флойда Мейвезера.
  8. Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026.
  9. Сборная Германии проиграла Словакии в матче отборочного турнира к ЧМ-2026.
  10. Колумбия крупно обыграла Боливию с голом Джона Кордобы и вышла на ЧМ-2026.
  11. Определились все обладатели прямых путёвок на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ.
  12. Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета-2025.
Новости. Теннис
