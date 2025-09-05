Скидки
Теннис Новости

US Open — 2025: результаты матчей с 4 на 5 сентября у женщин

US Open — 2025: результаты матчей с 4 на 5 сентября у женщин
В ночь с 4 на 5 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1/2 финала. Результаты 4-5 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Пегула (США, 4) — 2:1 (4:6, 6:3, 6:4);
Наоми Осака (Япония, 23) — Аманда Анисимова (США, 8) — 1:2 (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6).

Финальный матч US Open — 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск, его начало ориентировочно назначено на 23:00 мск.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
