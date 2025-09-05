Скидки
«Мечтала об этом всю жизнь». Аманда Анисимова — о выходе в финал US Open — 2025

«Мечтала об этом всю жизнь». Аманда Анисимова — о выходе в финал US Open — 2025
Американская теннисистка девятая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась эмоциями после победы над Наоми Осакой в полуфинале Открытого чемпионата США.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«О боже, это невероятно. Я пытаюсь осознать эту информацию сейчас. Моя мечта сбылась, я грезила об этом всю жизнь. Конечно, надеюсь завоевать титул и постараюсь хорошо подготовиться к финалу. Это особенный момент», — сказала Анисимова в интервью после матча.

Аманда Анисимова в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.

