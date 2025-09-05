Мирра Андреева останется пятой ракеткой мира по итогам US Open, Анисимова станет четвёртой

18-летняя теннисистка Мирра Андреева сохранит свою позицию в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата США — 2025. Она останется пятой ракеткой мира после того, как американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира.

В полуфинале Анисимова одержала волевую победу над японкой Наоми Осакой со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Благодаря выходу в финал Аманда впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. До этого её лучшим местом в рейтинге было седьмое.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.