Мирра Андреева останется пятой ракеткой мира по итогам US Open, Анисимова станет четвёртой
18-летняя теннисистка Мирра Андреева сохранит свою позицию в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата США — 2025. Она останется пятой ракеткой мира после того, как американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В полуфинале Анисимова одержала волевую победу над японкой Наоми Осакой со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Благодаря выходу в финал Аманда впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. До этого её лучшим местом в рейтинге было седьмое.
В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.
