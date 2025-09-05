Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева останется пятой ракеткой мира по итогам US Open, Анисимова станет четвёртой

Мирра Андреева останется пятой ракеткой мира по итогам US Open, Анисимова станет четвёртой
18-летняя теннисистка Мирра Андреева сохранит свою позицию в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата США — 2025. Она останется пятой ракеткой мира после того, как американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В полуфинале Анисимова одержала волевую победу над японкой Наоми Осакой со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Благодаря выходу в финал Аманда впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. До этого её лучшим местом в рейтинге было седьмое.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.

Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
