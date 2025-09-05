Скидки
US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, и ночью 6 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. 1/4 финала. Мужчины. Расписание матчей на 5-6 сентября (время — московское):

  • 22:00 — Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
  • 02:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Джокович и Алькарас бились за трофеи Уимблдона и ОИ. Теперь они сыграют за финал US Open
