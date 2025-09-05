Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда чувствую, что близка к победе». Пегула — о поражении в 1/2 финала US Open

«Всегда чувствую, что близка к победе». Пегула — о поражении в 1/2 финала US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о поражении в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. В 1/2 финала она проиграла лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Всегда чувствую, что близка к победе. Я — одна из лучших в мире. Всегда ощущаю, что могу выйти и обыграть этих соперниц. Хотя, возможно, у меня нет такой силы, как у некоторых, и такой яркости, как у других, я всегда на высоте, когда играю против них. Почувствовала то же самое, как когда в последний раз играла с ней. Знаю, что не выходила против посеянной до полуфинала, но всё равно показывала хороший теннис. Учитывая, как началось моё лето и как шли дела, я довольна, что приложила усилия, чтобы сыграть с лучшей в мире на данный момент», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Материалы по теме
Соболенко прокомментировала непростую победу над Пегулой в полуфинале US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android