«Всегда чувствую, что близка к победе». Пегула — о поражении в 1/2 финала US Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о поражении в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. В 1/2 финала она проиграла лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
«Всегда чувствую, что близка к победе. Я — одна из лучших в мире. Всегда ощущаю, что могу выйти и обыграть этих соперниц. Хотя, возможно, у меня нет такой силы, как у некоторых, и такой яркости, как у других, я всегда на высоте, когда играю против них. Почувствовала то же самое, как когда в последний раз играла с ней. Знаю, что не выходила против посеянной до полуфинала, но всё равно показывала хороший теннис. Учитывая, как началось моё лето и как шли дела, я довольна, что приложила усилия, чтобы сыграть с лучшей в мире на данный момент», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
