«Стратегически я сыграла с ней гораздо лучше». Пегула — о соперничестве с Соболенко

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о соперничестве с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси. В полуфинале US Open — 2025 Пегула проиграла Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Стратегически я сыграла с ней гораздо лучше, чем в прошлые разы. Что касается следующего матча, я более-менее понимаю, что должна делать. Очевидно, исполнение — это уже совсем другая история. В концовке были мелкие моменты, которые я могла бы сделать иначе. Если она выходит и хорошо возвращает мяч и выбивает победные мячи, иногда буквально на линии, я не знаю, что мне с этим делать. Она слишком сильна. Вот так она играет — очень смело, и это ей помогает. Думаю, я так не играю», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

