Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — об Осаке: горжусь ею, что после рождения ребёнка она играет на таком уровне

Анисимова — об Осаке: горжусь ею, что после рождения ребёнка она играет на таком уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высоко оценила игру японки Наоми Осаки в полуфинале US Open — 2025. Американка победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Как ты отыгралась?
— Не знаю. Наоми играет в потрясающий теннис, она наконец-то вернулась на своё место. Я сказала ей, что очень горжусь ею, что после рождения ребёнка она играет на таком уровне. Это безумие. Она действительно затруднила мне выход в финал. Я не была уверена, что дойду до финиша, старалась цепляться, — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.

Материалы по теме
Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android