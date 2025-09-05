Анисимова — об Осаке: горжусь ею, что после рождения ребёнка она играет на таком уровне

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высоко оценила игру японки Наоми Осаки в полуфинале US Open — 2025. Американка победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

— Как ты отыгралась?

— Не знаю. Наоми играет в потрясающий теннис, она наконец-то вернулась на своё место. Я сказала ей, что очень горжусь ею, что после рождения ребёнка она играет на таком уровне. Это безумие. Она действительно затруднила мне выход в финал. Я не была уверена, что дойду до финиша, старалась цепляться, — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.