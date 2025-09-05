Новак Джокович — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open

Сегодня, 5 сентября, в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-3. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.