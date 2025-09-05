«Не могу злиться на себя». Осака поделилась эмоциями после поражения в 1/2 финала US Open
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Честно говоря, я не грущу, поскольку чувствую, что сделала всё, что могла. По правде сказать, для меня это что-то вдохновляющее, это заставляет меня хотеть тренироваться и стараться стать лучше. Надеюсь снова показать всё лучшее, на что способна, и посмотреть, что из этого получится. Но думаю, что не могу злиться на себя», — сказала Осака на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47
-
08:30
-
08:08
-
07:55
-
07:54
-
07:31
-
06:13
-
05:53
-
04:59
-
04:49
-
04:24
-
03:36
-
02:56
-
00:50
-
00:37
-
00:29
-
00:05
- 4 сентября 2025
-
23:54
-
23:43
-
23:27
-
23:13
-
22:52
-
21:59
-
21:54
-
21:02