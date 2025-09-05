«Не могу злиться на себя». Осака поделилась эмоциями после поражения в 1/2 финала US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.

«Честно говоря, я не грущу, поскольку чувствую, что сделала всё, что могла. По правде сказать, для меня это что-то вдохновляющее, это заставляет меня хотеть тренироваться и стараться стать лучше. Надеюсь снова показать всё лучшее, на что способна, и посмотреть, что из этого получится. Но думаю, что не могу злиться на себя», — сказала Осака на пресс-конференции.