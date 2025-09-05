Скидки
Теннис

«Не могу злиться на себя». Осака поделилась эмоциями после поражения в 1/2 финала US Open

«Не могу злиться на себя». Осака поделилась эмоциями после поражения в 1/2 финала US Open
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Честно говоря, я не грущу, поскольку чувствую, что сделала всё, что могла. По правде сказать, для меня это что-то вдохновляющее, это заставляет меня хотеть тренироваться и стараться стать лучше. Надеюсь снова показать всё лучшее, на что способна, и посмотреть, что из этого получится. Но думаю, что не могу злиться на себя», — сказала Осака на пресс-конференции.

