Энен — об Алькарасе: разница между ним и остальными — целая пропасть

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высоко оценила нынешний уровень игры испанца Карлоса Алькараса.

«Он производит всё более сильное впечатление. Мы знаем о его качествах, он может доминировать на физическом уровне, ускоряться, когда пожелает, перемещаться с безумной скоростью, варьировать игру. Но в том, что он предлагает, становится всё больше точности, особенно в плане сосредоточенности. Он прилагает усилия, чтобы не выпадать из игры. Сегодня разница между ним и остальными — это не уровень, а целая пропасть», — приводит слова Энен We love tennis.