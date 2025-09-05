Скидки
Главная Теннис Новости

Энен — об Алькарасе: разница между ним и остальными — целая пропасть

Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высоко оценила нынешний уровень игры испанца Карлоса Алькараса.

«Он производит всё более сильное впечатление. Мы знаем о его качествах, он может доминировать на физическом уровне, ускоряться, когда пожелает, перемещаться с безумной скоростью, варьировать игру. Но в том, что он предлагает, становится всё больше точности, особенно в плане сосредоточенности. Он прилагает усилия, чтобы не выпадать из игры. Сегодня разница между ним и остальными — это не уровень, а целая пропасть», — приводит слова Энен We love tennis.

