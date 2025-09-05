Новак Джокович — Карлос Алькарас: история личных встреч перед матчем 1/2 финала US Open

Сегодня, 5 сентября, в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-3 (3-0 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати-2023 и полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2023. В 2024 году он выиграл у Алькараса в финале Олимпиады в Париже. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов.