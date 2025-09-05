Скидки
Главная Теннис Новости

Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open

Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open
Комментарии

В ночь на 6 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-ю строчку рейтинга ATP. Встреча запланирована на 2:00 мск. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Это четвёртая очная встреча теннисистов. Оже-Альяссим ведёт 2-1, но Синнер выиграл последний матч, который прошёл в августе на «Мастерсе» в американском Цинциннати (6:0, 6:2).

Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

