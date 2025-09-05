Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open

В ночь на 6 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-ю строчку рейтинга ATP. Встреча запланирована на 2:00 мск. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

Это четвёртая очная встреча теннисистов. Оже-Альяссим ведёт 2-1, но Синнер выиграл последний матч, который прошёл в августе на «Мастерсе» в американском Цинциннати (6:0, 6:2).

Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.