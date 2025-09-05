Синнер — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open
В ночь на 6 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-ю строчку рейтинга ATP. Встреча запланирована на 2:00 мск. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Это четвёртая очная встреча теннисистов. Оже-Альяссим ведёт 2-1, но Синнер выиграл последний матч, который прошёл в августе на «Мастерсе» в американском Цинциннати (6:0, 6:2).
Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
