Главная Теннис Новости

«Будет битва». Анисимова — о финале US Open — 2025 с Соболенко
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями от предстоящего финала US Open — 2025, где она встретится с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится завтра, 6 сентября.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она — первая ракетка мира, у неё невероятный теннис. Будет битва, я в предвкушении. Каждый раз, когда мы играли, было интересно. У нас были очень, очень тяжёлые матчи. Многие из них проходили на турнирах «Большого шлема», особенно в начале моей карьеры.

Но, пожалуй, самым запоминающимся был Уимблдон. Был очень равный матч, как и почти каждый раз, когда я играю против неё. Думаю, тот был самым особенным для меня», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

Анисимова ведёт 6-3 по личным встречам с Соболенко. Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда.

