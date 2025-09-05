«Будет битва». Анисимова — о финале US Open — 2025 с Соболенко

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями от предстоящего финала US Open — 2025, где она встретится с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится завтра, 6 сентября.
«Она — первая ракетка мира, у неё невероятный теннис. Будет битва, я в предвкушении. Каждый раз, когда мы играли, было интересно. У нас были очень, очень тяжёлые матчи. Многие из них проходили на турнирах «Большого шлема», особенно в начале моей карьеры.
Но, пожалуй, самым запоминающимся был Уимблдон. Был очень равный матч, как и почти каждый раз, когда я играю против неё. Думаю, тот был самым особенным для меня», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.
Анисимова ведёт 6-3 по личным встречам с Соболенко. Последний их очный матч состоялся в полуфинале Уимблдона-2025, где победу одержала Аманда.
