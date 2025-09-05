Скидки
Осака — об Анисимовой: полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно

Осака — об Анисимовой: полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о матче с американкой Амандой Анисимовой в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Осака проиграла со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Не сказала бы, что это было сложнее, чем я ожидала, ведь я знала, какого типа она теннисист. Иногда это было даже немного забавно, потому что у неё нет какого-то определённого шаблона в игре. Она просто бьёт по мячу, и обычно он оказывается в поле. Так что да, очевидно, она вышла в финал Уимблдона и теперь здесь в финале, что доказывает: Аманда — действительно хороший теннисист. Думаю, она — полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно. Когда я играю, то наблюдаю за соперником, и, возможно, темп становится быстрее. В зависимости от того, какой ритм мне задают, я играю немного по-разному с каждым человеком. Просто знаю, что должна быть агрессивной с ней», — сказала Осака на пресс-конференции.

