Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова рассказала, как смогла восстановиться после 0:6, 0:6 в финале Уимблдона

Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о психологическом восстановлении после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025 от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это просто показывает, что я очень много работала, особенно над психологической стороной, и не сдавалась. Сегодня я могла бы легко сказать: «О, она играет лучше меня, ничего не могу с этим поделать». Я изо всех сил старалась найти способ остаться в матче, хотя было очень сложно, и она показывала очень хороший теннис.

Я много работала над собой, чтобы уметь справляться с такими моментами и верить в себя, даже когда кажется, что верить не во что, например, когда играешь не очень хорошо. Думаю, я действительно стала лучше в этом аспекте, особенно после финала Уимблдона. Я сильно изменила свой настрой», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

