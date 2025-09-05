Аманда Анисимова рассказала, как смогла восстановиться после 0:6, 0:6 в финале Уимблдона

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о психологическом восстановлении после разгромного поражения в финале Уимблдона-2025 от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Это просто показывает, что я очень много работала, особенно над психологической стороной, и не сдавалась. Сегодня я могла бы легко сказать: «О, она играет лучше меня, ничего не могу с этим поделать». Я изо всех сил старалась найти способ остаться в матче, хотя было очень сложно, и она показывала очень хороший теннис.
Я много работала над собой, чтобы уметь справляться с такими моментами и верить в себя, даже когда кажется, что верить не во что, например, когда играешь не очень хорошо. Думаю, я действительно стала лучше в этом аспекте, особенно после финала Уимблдона. Я сильно изменила свой настрой», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.
- 5 сентября 2025
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:32
-
11:09
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47
-
08:30
-
08:08
-
07:55
-
07:54
-
07:31
-
06:13
-
05:53
-
04:59
-
04:49
-
04:24
-
03:36
-
02:56
-
00:50
-
00:37
-
00:29
-
00:05