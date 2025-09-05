Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — об уверенности: моя цель сейчас — хорошо сыграть в Азии и успешно закончить год

Осака — об уверенности: моя цель сейчас — хорошо сыграть в Азии и успешно закончить год
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что выступление на «тысячнике» в Монерале и на US Open — 2025 придало ей уверенности.

«Если я участвую в турнире, то хочу выиграть. Так что, я бы сказала, это удачное выступление на Открытом чемпионате США определённо стало толчком для моей уверенности. То, как у меня получилось в Монреале, тоже добавило уверенности, но сезон ещё не закончился. Честно говоря, я продвинулась чуть дальше, чем ожидала. Просто хотела быть сеяной на турнирах «Большого шлема», но сейчас даже не знаю, на каком я месте, и всё ещё считаю, что поднимаюсь в рейтинге. Конечно, хочу хорошо выступить в Австралии. Там я всегда играю хорошо. Так что моя цель сейчас — хорошо показать себя в Азии и успешно закончить оставшуюся часть года», — сказала Осака на пресс-конференции.

Материалы по теме
Осака — об Анисимовой: полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android