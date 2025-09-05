«Мой худший год — лучший для кого-то другого». Наоми Осака — о своём прогрессе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своём прогрессе в этом сезоне.

«Я думаю, что всё — это процесс. Очевидно, что это мой второй турнир с Томашем Викторовски. Мне нужно это учитывать. Необходимо понять свой уровень, то, чего я смогла добиться в прошлом году, и, думаю, если рассмотреть всё в перспективе, я чувствую, как хорошо выступила в этом году. Кроме того, мне нравится расти из года в год. Даже до того, как начать этот турнир, я успела превзойти свои ожидания. Мой худший год — это, в ретроспективе, лучший год для кого-то другого. Так что мне просто нужно найти способы обмануть свой разум, чтобы он был позитивным», — сказала Осака на пресс-конференции.