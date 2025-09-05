Анисимова: постоянно говорю себе, что смогу это сделать, и верю в себя
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какого настроя придерживается по ходу своих матчей. В пятницу, 5 сентября, американка вышла в финал US Open — 2025, в полуфинале обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Я постоянно говорю себе, что смогу это сделать, и верю в себя. Повторяю это снова и снова, не только во время матча, но и в течение всего дня. Однако я действительно стараюсь убеждать саму себя. Мне кажется, что если я это визуализирую, то это произойдёт.
Да, я постоянно повторяла себе эти утверждения. Стараюсь сохранять оптимизм и позитивный настрой. Сегодня был напряжённый матч, и эмоции были постоянно», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.
