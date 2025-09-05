Анисимова — о матче с Осакой: бо́льшую часть времени думала, что всё ускользнёт от меня

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала ход матча 1/2 финала US Open — 2025 с японкой Наоми Осакой, которую обыграла со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

«Бо́льшую часть времени думала, что всё ускользнёт от меня и я не дойду до финала. Иногда пыталась с этим смириться, как бы тяжело это ни было. Но в последние минуты второго сета я старалась напомнить себе о том, что поставлено на карту и какой у меня есть шанс.

Сначала я вышла на корт и чувствовала, что играю не в свою игру, потому что нервничала и поддавалась стрессу, однако потом старалась сосредоточиться и найти свою игру. Самое главное — я продолжала бороться», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.