Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — о матче с Осакой: бо́льшую часть времени думала, что всё ускользнёт от меня

Анисимова — о матче с Осакой: бо́льшую часть времени думала, что всё ускользнёт от меня
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала ход матча 1/2 финала US Open — 2025 с японкой Наоми Осакой, которую обыграла со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Бо́льшую часть времени думала, что всё ускользнёт от меня и я не дойду до финала. Иногда пыталась с этим смириться, как бы тяжело это ни было. Но в последние минуты второго сета я старалась напомнить себе о том, что поставлено на карту и какой у меня есть шанс.

Сначала я вышла на корт и чувствовала, что играю не в свою игру, потому что нервничала и поддавалась стрессу, однако потом старалась сосредоточиться и найти свою игру. Самое главное — я продолжала бороться», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.

Материалы по теме
Осака — об Анисимовой: полная противоположность мне, потому что я не пытаюсь бить сильно
Анисимова: постоянно говорю себе, что смогу это сделать, и верю в себя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android