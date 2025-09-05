Скидки
Теннис

Пегула — после поражения на US Open: потеряла четыре очка на своей подаче, но проиграла

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала пост после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Джессика проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Фото: Из личного архива Джессики Пегулы

«Когда ты потеряла четыре очка на своей подаче в третьем сете, но проиграла матч», — написала Пегула в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Соревнования проходят с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
