Пегула — после поражения на US Open: потеряла четыре очка на своей подаче, но проиграла

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала пост после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Джессика проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Фото: Из личного архива Джессики Пегулы

«Когда ты потеряла четыре очка на своей подаче в третьем сете, но проиграла матч», — написала Пегула в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Соревнования проходят с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу.