Пегула — после поражения на US Open: потеряла четыре очка на своей подаче, но проиграла
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала пост после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Джессика проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Фото: Из личного архива Джессики Пегулы
«Когда ты потеряла четыре очка на своей подаче в третьем сете, но проиграла матч», — написала Пегула в социальных сетях.
В финале US Open — 2025 Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Соревнования проходят с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:32
-
11:09
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47
-
08:30
-
08:08
-
07:55
-
07:54
-
07:31
-
06:13
-
05:53
-
04:59
-
04:49
-
04:24
-
03:36
-
02:56
-
00:50
-
00:37
-
00:29
-
00:05