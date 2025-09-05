Пара финалисток US Open — 2025 — вторая, которая в полуфинале отыгралась с 0:1 по сетам
Поделиться
Финальный матч Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде станет вторым в Открытую эру, когда обе финалистки в полуфинале отыгрались после проигранного сета. Первый такой матч был в 1993 году. Об этом сообщает OptaAce. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/2 финала обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Девятый номер мирового рейтинга Аманда Анисимова на этой же стадии оказалась сильнее представительницы Японии Наоми Осаки — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Финальный матч US Open — 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск, его начало ориентировочно назначено на 23:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
13:36
-
13:31
-
13:12
-
12:54
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:32
-
11:09
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47
-
08:30
-
08:08
-
07:55
-
07:54
-
07:31
-
06:13
-
05:53
-
04:59
-
04:49