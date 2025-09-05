Скидки
Теннис

Пара финалисток US Open — 2025 — вторая, которая в полуфинале отыгралась с 0:1 по сетам

Пара финалисток US Open — 2025 — вторая, которая в полуфинале отыгралась с 0:1 по сетам
Комментарии

Финальный матч Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде станет вторым в Открытую эру, когда обе финалистки в полуфинале отыгрались после проигранного сета. Первый такой матч был в 1993 году. Об этом сообщает OptaAce. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/2 финала обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Девятый номер мирового рейтинга Аманда Анисимова на этой же стадии оказалась сильнее представительницы Японии Наоми Осаки — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Финальный матч US Open — 2025 между Соболенко и Анисимовой состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск, его начало ориентировочно назначено на 23:00 мск.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
