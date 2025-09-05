«Постараюсь надрать ему задницу». Соболенко — о предстоящем выставочном матче с Кирьосом

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от выставочного матча с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом. Встреча состоится в Гонконге через несколько месяцев.

— Можете рассказать о вашем матче с Кирьосом, «Битве полов», которая намечена на январь? Чья это была идея, кто кому позвонил?

— Думаю, это классная идея, будет зрелищно и весело, особенно против такого игрока, как Ник. Он в каком-то интервью сказал, что реально считает, что я выиграю (улыбается). Ну я точно постараюсь надрать ему задницу!

— А вы уже решили, где проведёте этот матч? И это хорошо для женского тенниса?

— Будет хорошо, если смогу его обыграть (смеётся). Пока с местом не определились, но если будем делать, то точно там, куда придёт много людей, чтобы Ник чувствовал большое давление (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.