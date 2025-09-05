«Болезненный вопрос». Осака рассказала, какой могла быть Лабубу для финала US Open
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как должна была выглядеть Лабубу для финала US Open — 2025. Осака проиграла в полуфинале американке Аманде Анисимовой со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Нет, не заставляйте меня плакать, боже. Самый болезненный вопрос. Я буквально только что это обсуждала, но хотела сделать одну в виде себя, в своём прошлогоднем образе с US Open — зелёном. Там был бы бант. Мне так плохо от этого. Честно говоря, я нормально отношусь к поражению, но не спрашивайте меня про эту Лабубу. Я задумывала её как свою копию», — сказала Осака на пресс-конференции.
