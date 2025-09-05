«Это была не я». Соболенко — о своём поведении после финала на «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что в случае поражения в финале US Open — 2025 не будет себя вести так же, как после проигрыша в матче за титул на «Ролан Гаррос» — 2025. В финале Открытого чемпионата США белоруска сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

— Одной из сложных ситуаций было интервью на корте в Париже. Думали сейчас о том, что будете говорить, если победите, если проиграете?

— Нет, но то, что случилось в Париже, точно не случится здесь. Никогда. Я выучила этот урок и никогда больше так не буду себя вести. Это была не я. Тогда не сдержала эмоции, однако на самом деле это не я, и такого больше никогда не повторится, — сказала Соболенко на пресс-конференции.