«Да не может быть! Закрой матч». Соболенко — о концовке полуфинала US Open с Пегулой

«Да не может быть! Закрой матч». Соболенко — о концовке полуфинала US Open с Пегулой
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих мыслях во время последнего гейма в полуфинальном матче US Open — 2025 с американкой Джессикой Пегулой. Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Очень много эмоций было, такая: «Боже, да не может быть! Просто закрой этот матч». Конечно, были эмоции, был ещё один лёгкий удар, где я не не попала, а не приняла верное решение. Знаете, я весь матч повторяла себе: «Идём дальше, шаг за шагом, не переживай о том, что было, просто в следующем розыгрыше постарайся выступить лучше». Я так сильно хотела дать себе ещё одну возможность, ещё один финал. Хотела доказать себе, что выучила сложные уроки и могу лучше действовать в финале.

В этом матче я просто старалась идти шаг за шагом. Думала: «Ничего страшного, если не закрою с первого матчбола. Я показываю отличный теннис, надо просто сделать лучше». Я не вспоминала те сложные матчи», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

«Это была не я». Соболенко — о своём поведении после финала на «Ролан Гаррос» — 2025
«Того, что случилось в Париже, здесь точно не будет». Соболенко – перед финалом US Open
«Того, что случилось в Париже, здесь точно не будет». Соболенко – перед финалом US Open
