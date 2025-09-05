«Да не может быть! Закрой матч». Соболенко — о концовке полуфинала US Open с Пегулой

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих мыслях во время последнего гейма в полуфинальном матче US Open — 2025 с американкой Джессикой Пегулой. Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
«Очень много эмоций было, такая: «Боже, да не может быть! Просто закрой этот матч». Конечно, были эмоции, был ещё один лёгкий удар, где я не не попала, а не приняла верное решение. Знаете, я весь матч повторяла себе: «Идём дальше, шаг за шагом, не переживай о том, что было, просто в следующем розыгрыше постарайся выступить лучше». Я так сильно хотела дать себе ещё одну возможность, ещё один финал. Хотела доказать себе, что выучила сложные уроки и могу лучше действовать в финале.
В этом матче я просто старалась идти шаг за шагом. Думала: «Ничего страшного, если не закрою с первого матчбола. Я показываю отличный теннис, надо просто сделать лучше». Я не вспоминала те сложные матчи», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
