Анисимова — самая молодая с 2006 года, кто обыграл лидера WTA в 1/4 и 1/2 финала ТБШ

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова (23 года и 358 дней) стала самой молодой, победившей теннисистку, которая была первой ракеткой мира, в четвертьфинале и полуфинале женского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» со времён Жюстин Энен на Открытом чемпионате Австралии в 2006 году. Тогда Энен обыграла Линдсей Дэвенпорт и Марию Шарапову.

На US Open — 2025 Анисимова в четвертьфинале обыграла польскую теннисистку Игу Швёнтек со счётом 6:4, 6:3, а в полуфинале оказалась сильнее представительницы Японии Наоми Осаки — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. В финале соревнований Аманда сыграет с Ариной Соболенко, которая сейчас занимает первую строчку мирового рейтинга.