«Буду самым счастливым человеком в мире». Арина Соболенко — о возможности выиграть US Open
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможности завоевать титул Открытого чемпионата США — 2025. В субботу, 6 сентября, белоруска встретится с американкой Амандой Анисимовой в финале соревнований.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Это было бы потрясающе. Я очень рада, что дала себе ещё один шанс, ещё один финал, и, если я снова смогу поднять этот трофей, это будет очень многое для меня значить. Наверное, я буду самым счастливым человеком в мире», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Соболенко проиграла в финалах Australian Open и на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Арина потерпела поражение в полуфинале, с которой и разыграет титул US Open — 2025.
