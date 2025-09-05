«Буду самым счастливым человеком в мире». Арина Соболенко — о возможности выиграть US Open

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможности завоевать титул Открытого чемпионата США — 2025. В субботу, 6 сентября, белоруска встретится с американкой Амандой Анисимовой в финале соревнований.

«Это было бы потрясающе. Я очень рада, что дала себе ещё один шанс, ещё один финал, и, если я снова смогу поднять этот трофей, это будет очень многое для меня значить. Наверное, я буду самым счастливым человеком в мире», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Соболенко проиграла в финалах Australian Open и на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Арина потерпела поражение в полуфинале, с которой и разыграет титул US Open — 2025.