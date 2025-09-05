Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Буду самым счастливым человеком в мире». Арина Соболенко — о возможности выиграть US Open

«Буду самым счастливым человеком в мире». Арина Соболенко — о возможности выиграть US Open
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможности завоевать титул Открытого чемпионата США — 2025. В субботу, 6 сентября, белоруска встретится с американкой Амандой Анисимовой в финале соревнований.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Это было бы потрясающе. Я очень рада, что дала себе ещё один шанс, ещё один финал, и, если я снова смогу поднять этот трофей, это будет очень многое для меня значить. Наверное, я буду самым счастливым человеком в мире», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Соболенко проиграла в финалах Australian Open и на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Арина потерпела поражение в полуфинале, с которой и разыграет титул US Open — 2025.

Материалы по теме
«Да не может быть! Закрой матч». Соболенко — о концовке полуфинала US Open с Пегулой
Материалы по теме
«Того, что случилось в Париже, здесь точно не будет». Соболенко – перед финалом US Open
«Того, что случилось в Париже, здесь точно не будет». Соболенко – перед финалом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android