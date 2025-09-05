«Во мне было много сомнений». Соболенко — о поражении от Анисимовой на Уимблдоне-2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила полуфинал Уимблдона-2025 с американкой Амандой Анисимовой в преддверии их очередной встречи в финале US Open — 2025.

«Я должна верить себе и исполнять свои удары. В предыдущем матче, на Уимблдоне, во мне было много сомнений по поводу решений, это приводило к многочисленным невынужденным ошибкам. Я давала ей много возможностей, но и она, конечно, показывала невероятный теннис. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Мне нужно просто выйти и бороться, доверять своим решениям и исполнять свои удары», — сказала Соболенко на пресс-конференции.