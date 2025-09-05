Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Во мне было много сомнений». Соболенко — о поражении от Анисимовой на Уимблдоне-2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила полуфинал Уимблдона-2025 с американкой Амандой Анисимовой в преддверии их очередной встречи в финале US Open — 2025.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я должна верить себе и исполнять свои удары. В предыдущем матче, на Уимблдоне, во мне было много сомнений по поводу решений, это приводило к многочисленным невынужденным ошибкам. Я давала ей много возможностей, но и она, конечно, показывала невероятный теннис. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Мне нужно просто выйти и бороться, доверять своим решениям и исполнять свои удары», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

