«Во мне было много сомнений». Соболенко — о поражении от Анисимовой на Уимблдоне-2025
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила полуфинал Уимблдона-2025 с американкой Амандой Анисимовой в преддверии их очередной встречи в финале US Open — 2025.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Я должна верить себе и исполнять свои удары. В предыдущем матче, на Уимблдоне, во мне было много сомнений по поводу решений, это приводило к многочисленным невынужденным ошибкам. Я давала ей много возможностей, но и она, конечно, показывала невероятный теннис. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Мне нужно просто выйти и бороться, доверять своим решениям и исполнять свои удары», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
15:15
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:29
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:31
-
13:12
-
12:54
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:32
-
11:09
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47