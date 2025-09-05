«Приятно делить с тобой корт». Бадоса поделилась фото с Рыбакиной после их тренировки

16-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с 10-м номером мирового рейтинга из Казахстана Еленой Рыбакиной после их тренировки в Дубае (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Всегда так приятно делить с тобой корт», — подписала снимок Бадоса и отметила аккаунт Рыбакиной в социальных сетях.

На US Open — 2025 Елена Рыбакина в четвёртом круге проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Паула Бадоса из-за травмы спины снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне и с «тысячников» в Монреале и Цинциннати и с US Open. Последний раз испанская теннисистка выходила на корт 30 июня. В своём стартовом матче на Уимблдоне-2025 она уступила Кэти Бултер из Великобритании со счётом 2:6, 6:3, 4:6.