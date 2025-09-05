Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приятно делить с тобой корт». Бадоса поделилась фото с Рыбакиной после их тренировки

«Приятно делить с тобой корт». Бадоса поделилась фото с Рыбакиной после их тренировки
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с 10-м номером мирового рейтинга из Казахстана Еленой Рыбакиной после их тренировки в Дубае (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Всегда так приятно делить с тобой корт», — подписала снимок Бадоса и отметила аккаунт Рыбакиной в социальных сетях.

На US Open — 2025 Елена Рыбакина в четвёртом круге проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Паула Бадоса из-за травмы спины снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне и с «тысячников» в Монреале и Цинциннати и с US Open. Последний раз испанская теннисистка выходила на корт 30 июня. В своём стартовом матче на Уимблдоне-2025 она уступила Кэти Бултер из Великобритании со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Материалы по теме
Фото
Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам US Open — 2025, где проиграла в четвёртом круге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android