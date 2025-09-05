Сэвилл предположила, почему на матче Осака — Анисимова на US Open были полупустые трибуны

155-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) высказалась о малом количестве зрителей на полуфинальном матче между японкой Наоми Осакой и американкой Амандой Анисимовой на Открытом чемпионате США — 2025. Анисимова победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

«То, что «Артур Эш» полупустой на матче Анисимова — Осака, — это так грустно. Думаете, это потому, что уже слишком поздно?» — написала Сэвилл на личной странице в соцсетях.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.