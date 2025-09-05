Сэвилл предположила, почему на матче Осака — Анисимова на US Open были полупустые трибуны
Поделиться
155-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) высказалась о малом количестве зрителей на полуфинальном матче между японкой Наоми Осакой и американкой Амандой Анисимовой на Открытом чемпионате США — 2025. Анисимова победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«То, что «Артур Эш» полупустой на матче Анисимова — Осака, — это так грустно. Думаете, это потому, что уже слишком поздно?» — написала Сэвилл на личной странице в соцсетях.
В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
15:15
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:29
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:31
-
13:12
-
12:54
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:32
-
11:09
-
11:06
-
10:53
-
10:40
-
10:38
-
10:29
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:41
-
09:34
-
09:21
-
09:20
-
08:47