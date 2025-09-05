Скидки
Главная Теннис Новости

Сэвилл предположила, почему на матче Осака — Анисимова на US Open были полупустые трибуны

Сэвилл предположила, почему на матче Осака — Анисимова на US Open были полупустые трибуны
Комментарии

155-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) высказалась о малом количестве зрителей на полуфинальном матче между японкой Наоми Осакой и американкой Амандой Анисимовой на Открытом чемпионате США — 2025. Анисимова победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 4 		7 7 6
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«То, что «Артур Эш» полупустой на матче Анисимова — Осака, — это так грустно. Думаете, это потому, что уже слишком поздно?» — написала Сэвилл на личной странице в соцсетях.

В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.

«Будет битва». Анисимова — о финале US Open — 2025 с Соболенко
