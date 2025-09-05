Виландер рассказал, что должен сделать Джокович, чтобы обыграть Алькараса на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, что нужно сделать 24-кратному победителю мэйджоров сербу Новаку Джоковичу, чтобы обыграть испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open — 2025.

«Во-первых, Карлос сейчас играет в теннис, какого я никогда не видел. Он невероятно двигается и фантастически читает игру. Он атакует мячи рано и, кажется, имеет гораздо больше времени, чем соперники. Он хорошо подаёт, а когда ему это удаётся, он не даёт соперникам выдохнуть, поскольку делает всё идеально. Новаку нужно действовать быстрее Карлоса. Если играть в его темпе, его не победить. Его движения ненормальные», — приводит слова Виландера Sportklub.