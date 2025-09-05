Скидки
Теннис

Виландер рассказал, что должен сделать Джокович, чтобы обыграть Алькараса на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, что нужно сделать 24-кратному победителю мэйджоров сербу Новаку Джоковичу, чтобы обыграть испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open — 2025.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Во-первых, Карлос сейчас играет в теннис, какого я никогда не видел. Он невероятно двигается и фантастически читает игру. Он атакует мячи рано и, кажется, имеет гораздо больше времени, чем соперники. Он хорошо подаёт, а когда ему это удаётся, он не даёт соперникам выдохнуть, поскольку делает всё идеально. Новаку нужно действовать быстрее Карлоса. Если играть в его темпе, его не победить. Его движения ненормальные», — приводит слова Виландера Sportklub.

