Виландер — о Синнере и Алькарасе на ТБШ: они очень хороши, намного лучше всех остальных

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о перспективах лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на турнирах «Большого шлема».

«Скорее всего, им предстоит сыграть друг с другом 15 финалов турниров «Большого шлема». Вполне вероятно, что в этом плане они превзойдут и Федерера, и Надаля. Они очень хороши, намного лучше всех остальных», — приводит слова Виландера Sportklub.

На US Open — 2025 Карлос Алькарас в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем, а Янник Синнер на этой же стадии встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.