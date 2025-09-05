«Ты уже проиграл». Тим — о перечислении заслуг Надаля перед матчами на «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о сложностях игры с испанцем Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», на котором он побеждал 14 раз.

«Когда ты соперник Рафы в финале «Ролан Гаррос», это непросто, турнир не даёт тебе лёгких условий, думаю, каждый теннисный болельщик это знает. Ты выходишь на Центральный корт разминаться перед матчем, потом ведущий представляет тебя и говорит что-то вроде: «Девять титулов ATP», толпа аплодирует.

Потом он начинает представлять Рафу и говорит: «Победитель «Ролан Гаррос» 2005, 2006, 2007, 2008…» Толпа сходит с ума, а потом он продолжает: 2010, 2011, 2012, 2013… Ты уже проиграл матч. Это одно из худших чувств, что я когда-либо испытывал», — приводит слова Тима We love tennis.