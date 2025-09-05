Аманда Анисимова выиграла второй по продолжительности полуфинал на US Open в 2000-х

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла второй по продолжительности полуфинал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США в 2000-х годах — матч длился 2 часа 56 минут. Он уступает только полуфиналу 2003 года между Жюстин Энен и Дженнифер Каприати, который длился 3 часа 3 минуты.

На US Open — 2025 Анисимова в полуфинале обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. В финале US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки встречались на Уимблдоне-2025 в полуфинале, там победу одержала американка.