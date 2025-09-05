Скидки
«Затеет драку, чтобы выиграть бой». Роддик — о роли публики в матче Джокович — Алькарас

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик предположил, какую роль может сыграть публика в полуфинале US Open — 2025 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, будет жарко. Если фанаты на трибунах будут больше болеть за Карлоса, нет на свете человека, который жаждал бы такой ситуации больше, чем Новак Джокович. Он затеет драку, чтобы выиграть бой. Будет потрясающее зрелище.

Честно, если всё накалится и начнутся пререкания, думаю, это сыграет на руку Новаку. Мне кажется, он хочет превратить это в противостояние эмоций и страстей. В ситуациях такого накала мы никогда не видели никого лучше него», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

