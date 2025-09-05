«Затеет драку, чтобы выиграть бой». Роддик — о роли публики в матче Джокович — Алькарас

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик предположил, какую роль может сыграть публика в полуфинале US Open — 2025 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Думаю, будет жарко. Если фанаты на трибунах будут больше болеть за Карлоса, нет на свете человека, который жаждал бы такой ситуации больше, чем Новак Джокович. Он затеет драку, чтобы выиграть бой. Будет потрясающее зрелище.

Честно, если всё накалится и начнутся пререкания, думаю, это сыграет на руку Новаку. Мне кажется, он хочет превратить это в противостояние эмоций и страстей. В ситуациях такого накала мы никогда не видели никого лучше него», — приводит слова Роддика Tennis World USA.