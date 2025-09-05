Скидки
Теннис

Хенмэн считает, что возраст сыграет на руку Алькарасу в полуфинале US Open с Джоковичем

Хенмэн считает, что возраст сыграет на руку Алькарасу в полуфинале US Open с Джоковичем
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о полуфинале US Open — 2025 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится сегодня, 5 сентября.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я отдаю преимущество Алькарасу. Его игра феноменальна — он использует множество разнообразных ударов, но также обладает физической силой. Он просто невероятно двигается. Он на 16 лет младше Джоковича, и я думаю, это ему на руку.

Новак невероятно играет на турнирах «Большого шлема». Это его четвёртый полуфинал в году, и он выигрывал здесь много раз. Он стремится к 25-му титулу Большого шлема, так что его шансы не исключены. Но Алькарас, на мой взгляд, явный фаворит», — приводит слова Хенмэна Tennis World USA.

