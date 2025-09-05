Хенмэн считает, что возраст сыграет на руку Алькарасу в полуфинале US Open с Джоковичем
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о полуфинале US Open — 2025 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится сегодня, 5 сентября.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я отдаю преимущество Алькарасу. Его игра феноменальна — он использует множество разнообразных ударов, но также обладает физической силой. Он просто невероятно двигается. Он на 16 лет младше Джоковича, и я думаю, это ему на руку.
Новак невероятно играет на турнирах «Большого шлема». Это его четвёртый полуфинал в году, и он выигрывал здесь много раз. Он стремится к 25-му титулу Большого шлема, так что его шансы не исключены. Но Алькарас, на мой взгляд, явный фаворит», — приводит слова Хенмэна Tennis World USA.
