«Джессике не о чем беспокоиться». Дэвенпорт высказалась о поражении Пегулы на US Open

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о поражении четвёртой ракетки мира Джессики Пегулы в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Американка проиграла лидеру рейтинга Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

«Джессике Пегуле не о чем беспокоиться. В прошлом году на этом турнире она ни разу не проходила дальше четвертьфинала, совершила огромный рывок к финалу и вышла на турнир этого года под большим давлением, блестяще выступила, добралась до полуфинала и дала себе реальный шанс. Cчёт 0-4 по брейк-пойнтам в третьем сете имел решающее значение. Ранний брейк в пользу Соболенко, и она уже не оглядывалась назад», — приводит слова Дэвенпорт The Tennis Gazette.