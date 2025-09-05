Скидки
«Джессике не о чем беспокоиться». Дэвенпорт высказалась о поражении Пегулы на US Open

Комментарии

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о поражении четвёртой ракетки мира Джессики Пегулы в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025. Американка проиграла лидеру рейтинга Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Джессике Пегуле не о чем беспокоиться. В прошлом году на этом турнире она ни разу не проходила дальше четвертьфинала, совершила огромный рывок к финалу и вышла на турнир этого года под большим давлением, блестяще выступила, добралась до полуфинала и дала себе реальный шанс. Cчёт 0-4 по брейк-пойнтам в третьем сете имел решающее значение. Ранний брейк в пользу Соболенко, и она уже не оглядывалась назад», — приводит слова Дэвенпорт The Tennis Gazette.

