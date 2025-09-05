Скидки
Теннис

«Драма, напряжение, потрясающие удары». Робсон — о матче Соболенко и Пегулы на US Open

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон высказалась о полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025, где встречались лидер мирового рейтинга Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это было настоящее удовольствие — драма, напряжение, потрясающие удары с обеих сторон. Снимаю шляпу. Что касается Пегулы, конечно, её расстроил результат, но она выложилась на полную, пыталась всеми силами», — приводит слова Робосн The Tennis Gazette.

В финале соревнований Арина Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Комментарии
