«Драма, напряжение, потрясающие удары». Робсон — о матче Соболенко и Пегулы на US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон высказалась о полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025, где встречались лидер мирового рейтинга Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Это было настоящее удовольствие — драма, напряжение, потрясающие удары с обеих сторон. Снимаю шляпу. Что касается Пегулы, конечно, её расстроил результат, но она выложилась на полную, пыталась всеми силами», — приводит слова Робосн The Tennis Gazette.

В финале соревнований Арина Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.