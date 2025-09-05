«Драма, напряжение, потрясающие удары». Робсон — о матче Соболенко и Пегулы на US Open
Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте британка Лора Робсон высказалась о полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025, где встречались лидер мирового рейтинга Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Встреча завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Это было настоящее удовольствие — драма, напряжение, потрясающие удары с обеих сторон. Снимаю шляпу. Что касается Пегулы, конечно, её расстроил результат, но она выложилась на полную, пыталась всеми силами», — приводит слова Робосн The Tennis Gazette.
В финале соревнований Арина Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.
