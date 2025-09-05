Джокович: когда я в форме, играю в лучший теннис. Думаю, могу победить Синнера и Алькараса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович считает, что может обыграть 24-летнего итальянца Янника Синнера и 22-летнего Карлоса Алькараса, если будет в хорошей форме.

«Когда я в форме, то играю в свой лучший теннис. Думаю, что смогу победить их обоих. Мне приходится очень много работать и выжимать максимум из своего тела, чтобы сначала добраться до них, до этих матчей с ними, а потом… Кажется, что это неравный бой, ведь ты выходишь с полупустым баком, а они — с полным, потому что такова биология», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.