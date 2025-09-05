Иван Лендл — о Синнере: из всех теннисистов Янник — тот, в ком я вижу себя больше всего

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Иван Лендл заявил, что из всех современных теннисистов четырёхкратный чемпион мэйджоров первая ракетка мира итальянец Янник Синнер похож на него больше всего.
«Я недавно говорил с его тренером Дарреном Кэхиллом и сказал ему именно это: из всех современных теннисистов Янник — тот, в ком я вижу себя больше всего, особенно по телосложению. В подростковом возрасте я был худым, как он, и бил сильнее всех, затем окреп, и мой теннис развивался. Янник работает над волей, резаным бэкхендом, второй подачей… словом, сходств много», — приводит слова Лендла Ubitennis.