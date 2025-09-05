Лендл: Бублик и Оже-Альяссим могут создавать трудности для Синнера и Алькараса

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Иван Лендл высказался о превосходстве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в туре, а также назвал теннисистов, которые могут создавать для них трудности.

«Янник и Карлос превосходят остальных, и, когда они проигрывают, это удивительно. Феликс Оже-Альяссим для меня способен выиграть у любого — однажды. Дело в том, что будет, если они сыграют 10 раз? Если ты хорошо подаёшь, заставляешь ошибаться соперника и держишься в игре, у тебя есть шанс. Бублик обыграл Янника в Галле: на траве и после Парижа, это правда, но показал себя очень опасным игроком. Мощные теннисисты, как он и Феликс, могут время от времени создавать трудности для Синнера и Алькараса, но они остаются более стабильными, чем кто-либо», — приводит слова Лендла Ubitennis.