Джокович: люди предсказывают, что Алькарас — фаворит, но постараюсь спутать все карты
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился своим настроем на предстоящую встречу в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025 с 22-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Игра состоится сегодня, 5 сентября.
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Люди предсказывают, что он фаворит. Он играет отлично, и Синнер тоже, но я постараюсь спутать все карты. Именно ради таких матчей я продолжаю бороться. Ради таких возможностей обыграть лучших в мире на финальной стадии турнира «Большого шлема». Четвёртый полуфинал [в 2025 году], надеюсь, на этот раз смогу сделать шаг вперёд», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.
