Джокович: люди предсказывают, что Алькарас — фаворит, но постараюсь спутать все карты

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился своим настроем на предстоящую встречу в полуфинале Открытого чемпионата США — 2025 с 22-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Игра состоится сегодня, 5 сентября.

«Люди предсказывают, что он фаворит. Он играет отлично, и Синнер тоже, но я постараюсь спутать все карты. Именно ради таких матчей я продолжаю бороться. Ради таких возможностей обыграть лучших в мире на финальной стадии турнира «Большого шлема». Четвёртый полуфинал [в 2025 году], надеюсь, на этот раз смогу сделать шаг вперёд», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.