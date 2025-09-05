Алькарас — Джокович: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open начнётся не ранее 22:00

Сегодня, 5 сентября, в полуфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и седьмой номер рейтинга Новак Джокович из Сербии. Начало поединка запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-3 (3-0 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года. Прошлым летом серб обыграл Алькараса в финале Олимпиады в Париже, завоевав последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.