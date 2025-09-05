Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед 1/2 финала US Open — 2025
В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в полуфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Теннисисты провели между собой три очных матча. Счёт личных встреч 2-1 в пользу канадского теннисиста. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера и Феликса Оже-Альяссима.
- 14.08.2025. Цинциннати (хард). 1/4 финала. Синнер – Оже-Альяссим – 6:0, 6:2;
- 18.08.2022. Цинциннати (хард). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 6:2, 6:7 (1:7), 1:6;
- 05.05.2022. Мадрид (грунт). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 1:6, 2:6.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
