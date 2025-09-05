Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед 1/2 финала US Open — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в полуфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.

Теннисисты провели между собой три очных матча. Счёт личных встреч 2-1 в пользу канадского теннисиста. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера и Феликса Оже-Альяссима.

14.08.2025. Цинциннати (хард). 1/4 финала. Синнер – Оже-Альяссим – 6:0, 6:2;

18.08.2022. Цинциннати (хард). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 6:2, 6:7 (1:7), 1:6;

05.05.2022. Мадрид (грунт). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 1:6, 2:6.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.