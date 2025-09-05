Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед 1/2 финала US Open — 2025

Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед 1/2 финала US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в полуфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 27-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели между собой три очных матча. Счёт личных встреч 2-1 в пользу канадского теннисиста. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Янника Синнера и Феликса Оже-Альяссима.

  • 14.08.2025. Цинциннати (хард). 1/4 финала. Синнер – Оже-Альяссим – 6:0, 6:2;
  • 18.08.2022. Цинциннати (хард). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 6:2, 6:7 (1:7), 1:6;
  • 05.05.2022. Мадрид (грунт). Третий круг. Синнер – Оже-Альяссим – 1:6, 2:6.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Ради Джоковича в США свезли все кубки ТБШ. Но Медведев сорвал церемонию на US Open — 2021
Ради Джоковича в США свезли все кубки ТБШ. Но Медведев сорвал церемонию на US Open — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android