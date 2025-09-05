Банк России выпустит в обращение серебряную монету в честь 150-летия тенниса в России

Банк России 8 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 150-летия тенниса в России, сообщается на сайте финансового органа.

Фото: Пресс-служба Банка России

«Сын императора Александра II, Сергей, 12 июня 1875 года сделал в своём дневнике запись, что он с братьями играл в теннис на лужайке Александровского сада в Царском селе. Это первое свидетельство игры в теннис в России.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены выполненное в рельефе изображение двух скрещенных теннисных ракеток и позолоченное рельефное изображение теннисного мяча на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения теннисной сетки; имеются надписи: вверху по окружности — «ТЕННИС В РОССИИ», внизу справа в две строки — «150 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифлёная. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в релизе пресс-службы Банка России.