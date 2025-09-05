Игрок «Манчестер Сити» подарил Джоковичу свою футболку на US Open

Хорватский футболист «Манчестер Сити» Матео Ковачич встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем на US Open — 2025.

Встреча спортсменов прошла в подтрибунном помещении стадиона Артура Эша в Нью-Йорке. Ковачич подарил Джоковичу свою именную футболку с автографом.

Фото: Социальные сети «Манчестер Сити»

Фото: Социальные сети «Манчестер Сити»

В июле Джокович, Ковачич, а также легенда «Реала», а ныне игрок «Милана» Лука Модрич, а также президент УЕФА Александер Чеферин встретились на отдыхе в Хорватии. Они посетили остров Вела-Ступа, который является частью архипелага Корчула в Адриатическом море.

Сегодня, 5 сентября, в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2025 Джокович сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Начало матча запланировано на 22:00 мск.